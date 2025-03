"Едва започваме": Яйцата в САЩ са рекордно скъпи, Тръмп обяви как ще спаси американската икономика (ВИДЕО)

"Америка се завърна". С тези думи започна речта на американския президент Доналд Тръмп "За състоянието на Съюза" - традиционно годишно обръщение на държавния глава на САЩ. А Тръмп обяви, че за 43 дни постигнал повече, отколкото повечето администрации за 4 години и добави: "Едва започваме".

Chants of “USA, USA, USA” as U.S. President Donald J. Trump takes then podium. pic.twitter.com/53TMO9tbQv

Тръмп се оплака как наследил от Байдън "най-лошата инфлация от 48 години насам" и вероятно най-лошата в историята на САЩ. "Джо Байдън позволи на цената на яйцата да излезе от контрол и работим да я вкараме в релси", настоя американският президент. В момента цената на 12 яйца в САЩ достига над 8 долара според най-новите данни на американското министерство на земеделието и храните – скок с 40% от началото на 2025 година: Малко преди клетвата на Тръмп: Скочи цената на яйцата в САЩ

Ироничното е, че Тръмп почна да говори за цената на яйцата като първи проблем в икономическата част на речта си и напомни за руския диктатор Владимир Путин и проблемите му също с цената на яйцата, в Руската федерация: Путин за поскъпването на яйцата: Руснаците имат пари и им се прияде

"Искам да балансирам федералния бюджет", посочи американският президент каква е една от големите му икономически цели – щял да направи "икономическа зелена карта", която той нарече "златна" и да привлича млади предприемачи в САЩ, които "да плащат данъци". "Ще дойдат брилянтни хора, ще плащат много данъци и ще намалим дълговете си с тях", обеща президентът на САЩ. Той се закани да уволни всеки федерален служител (бюрократ), който се съпротивлява на реформите му, като не идва на работа. Освен това обеща "данъчни облекчения за всички", които само чакали да бъдат гласувани. Тръмп обеща и приспадане на данъци върху колите, но само ако става въпрос за произведени в САЩ автомобили.

Любимата тема за митата – Доналд Тръмп пак се закани да налага мита на "другите държави", защото от много време насам те го правели спрямо САЩ. На 2 април ще има нови реципрочни мита, закани се на Тръмп, но не посочи поименно спрямо кого. "Разкъсвани сме от много държави, но това няма да продължи", добави той. Тръмп обеща и друго – земеделските производители в САЩ щели да продават на вътрешния пазар, защото митата му щели да ги облагодетелстват. 50 млрд. долара ползи – това обяви американският президент за земеделския сектор на САЩ. 25% мито на дървесина, мед и стомана – Тръмп добави и това към портфолиото от мита.

И още оплаквания от Тръмп – Байдън намалил с 95% разрешителните за добив на петрол и газ, сега администрацията на Тръмп работела да се отворят много затворени предприятия – затова и имало извънредна ситуация в американската енергетика от встъпването му в длъжност. Drill, baby, drill (Изпомпвай, скъпи, изпомпвай) – така Тръмп описа какво прави. И още – работел усилено да разшири добива на редкоземни природни богатства в Съединените щати:

During U.S. President Donald J. Trump’s Address to Congress, he announced the expansion the domestic critical mineral and rare earths industry. pic.twitter.com/09kEHUMdPD