Путин за поскъпването на яйцата: Руснаците имат пари и им се прияде

В момента 1 щатски долар се разменя за 89,90 рубли, а 1 лев - 50,41 рубли.

Според явно новия световен икономически гуру (ирония е, да не се чудят читателите), яйцата в Русия поскъпнали, защото руското икономическо министерство не се ориентирало добре, макар че производството на този хранителен продукт в страната не е намаляло. Какво не са предвидили руските икономически власти - че доходите в Русия толкова се увеличили, че хората им се прияло повече яйца и пилешко месо и почнали да си купуват. Съответно, цените тръгнали нагоре, описва ситуацията в главата на руския диктатор ТАСС.

"Те (демек руското икономическо министерство, не Путин) не помислиха да отворят вноса навреме. И бум - цените се повишиха", обясни Путин.

Според него обаче руското икономическо и руското финансово министерство си вършат работата добре. Путин обобщи - икономическият ръст в Русия за 2023 година можело да е 4%, основната лихва "временно" е чудовищните 16%, за да се пребори инфлацията, и като стане това - "скоро", ще почне да намалява.

"Все още трябва да се постараем повече по въпроса с БВП на глава от населението. Следователно тук има какво да работим. Но трябва да помним: "Не населението е за БВП, а БВП е за населението", обобщи Путин.

While Russians are freezing without heating in their homes and begging for help, Putin traveled to Chukotka for the first time in his 24-year reign, where he touched cucumbers and smelled tomatoes. pic.twitter.com/DX6ZT594zl