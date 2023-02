Fitch: Щетите в Турция и Сирия ще струват милиарди долари

"Икономическите загуби са трудни за оценка, тъй като ситуацията е в развитие, но изглежда, че те ще надхвърлят 2 млрд. долара и могат да достигнат 4 млрд. долара или повече", смятат от Fitch Ratings.

Застрахователните загуби вероятно ще са около 1 млрд. долара заради ниското застрахователно покритие в района, допълва агенцията.

Според Fitch по-голямата част от застрахователните обезщетения в резултат на трагичното земетресение в крайна сметка ще бъдат поети от глобалните презастрахователи.

Земетресението и поредицата от вторични трусове удариха Южна и Централна Турция, както и Западна Сирия на 6 февруари. Имаше два труса с магнитуд от над 7 по Рихтер, като първият - в района на Газиантеп - беше най-силният в страната от 1999 г. насам.

Жертвите вече са над 17 000. Световната здравна организация се опасява, че много от оцелелите може да загубят живота си заради липса на подслон, вода, ток или отопление. Според различни оценки – около 23 млн. души ще бъдат пряко засегнати.

Междувременно днес в Сирия пристигна първият конвой на ООН с помощи за страната. Шест камиона достигнаха до северната част на страната. Дори преди мощното земетресение в страната имаше 4,1 млн. жители, разчитащи на хуманитарни помощи, за да оцелеят. Повечето от тях са жени и деца.

