Иде ударно поскъпване на бензина? Цената на петрола може да изхвърчи при най-лошия сценарий за Иран

Цена от 120-130 долара за барел петрол - това е най-лошият сценарий в предвижданията на американската инвестиционна банка JP Morgan за тази година що се отнася до петролния пазар. При какви обстоятелства може да се случи - ако Израел атакува Иран (или Тръмп нареди удари) и това доведе до затваряне на Ормузкия проток, предаде Reuters, цитирайки най-черния сценарий. Иран вече предупреди, че при атака ще се защитава с всички средства, а САЩ наредиха вчера изтегляне на "неважния" дипломатически персонал от Бахрейн и Кувейт, както и евакуация на посолството си в Ирак.

Най-черният сценарий на JP Morgan обаче засега не е най-вероятният според анализаторите на инвестиционната банка. Всъщност тя счита, че цените на петрола ще се запазят през тази година между 60-65 долара за барел, както и че ще бъдат около 60 долара през 2026 година.

Сега европейският сорт Brent се движи при 68,76 долара за барел, а лекият американски суров петрол е 67,14 долара за барел. Прогнозата на JP Morgan беше за 66 долара за барел през юни.

Yesterday, oil prices jumped to $70 amid reports of an imminent attack, but dropped back to $68.7 today. pic.twitter.com/0kK0ykbzNu