Животът в Русия поскъпва и се усеща: Преглед на руския печат от BBC (ВИДЕО)

През октомври маслото в Русия поскъпна с 6,6% спрямо септември и с 30% на годишна база. Картофите са поскъпнали с 65% през октомври на годишна база. Това са данни в руския "Независимая газета" и само част от бързия преглед на руския печат относно икономическата реалност в Руската федерация, направен от кореспондента на BBC в Русия Стив Розенберг.

В "Независимая газета" е цитирано и социологическо проучване, в което половината запитани се оплакват от шоково поскъпване на основни продукти, а социолог критикува Руската централна банка, че не успява да се справи с ръста на инфлацията (официално е 8,6%) и заради за руснаците става все по-трудно да се справят - както с разходите за жилища, така и с най-важните потребителски стоки: Няма пари: Русия по същество почва да печата рубли

"Московский комсомолец" обръща внимание на мандарините - по-скъпи и по-скъпи. Преди година са били между 60 и 90 рубли за килограм, сега вече минимум 100 рубли, стигат и до 150 рубли. И се очаква до Нова година поскъпване с още 50%.

Още: Близо 80% от руските моторни масла остават без лиценз от 2025 г.

Американският долар вече се разменя за 100 и повече рубли официално - и има прогнози, че това още повече ще оскъпи особено свързани със Запада стоки в Русия - Още: Рублата се срина и вече е над 100 долара заради геополитическите рискове

В "Комерсант" топ новина е, че половината граждански самолети Airbus не летят - няма резервни части: Заради липса на части: В Русия спряха да летят половината самолети Airbus neo

