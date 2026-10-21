Масови проверки за цените: Държавата влезе в складовете на големите вериги

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Целта е контрол върху качеството и безопасността на храните, проследяване формирането на цените и на надценките, както и спазването на данъчното законодателство по пътя на стоките от складовете до крайния клиент. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще присъства на първата проверка.

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Проверките ще обхванат складове на големите търговски вериги в цялата страна и бяха анонсирани от председателя на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова, която съобщи за надценки от 100 до 140% между доставна цена и цена на щанда при прясно и кисело мляко, кашкавал, сирене и краве масло.

Брутални, по думите на Манолова, надценки и натиск върху българските производители от страна на търговците са установени от комисията и при плодовите и зеленчуците. Затова от КЗП ще проверяват за нелоялни търговски практики, за невярна и заблуждаваща информация за произхода на продуктите, каквито нарушения също са установени от инспекторите, и за необосновано повишаване на цените.

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Агенцията по безопасност на храните ще проверява произхода и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество.

Във фокуса на приходната агенция ще бъдат спазването на данъчното и осигурителното законодателство, декларираното и личното в складовете и движението на стоките по веригата на доставки до крайния потребител.