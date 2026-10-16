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"Време е веригите да спазват приличие": Мая Манолова настоява за законов предел на надценки

16 октомври 2026, 14:22 часа 1238 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Време е веригите да спазват приличие": Мая Манолова настоява за законов предел на надценки

След като веригите в другите европейски държави спазват приличие, смятам, че трябва същото приличие и уважение към българските потребители да бъде демонстрирано и в България. Следващата стъпка ще е да настоява за законодателни промени за тези, които са надули надценките, да има съответните санкции. В Европа нормалните надценки в търговската мрежа са в диапазон за млечните продукти около 25%, за зеленчуците до 35%. Надценки от 125 и 135% в Европа няма. Това казапредседателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. И се закани, че ако не желаят да го направят, би следвало да се прибегне до други мерки, които да ги накарат да ги приложат. 

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Тя подчерта, че КЗП ще даде цялата подкрепа за българските производители. "Те имат право на достойно и подходящо място по щандовете на търговската мрежа. Така че българските продукти достойно да бъдат изложени и предлагани на българските потребители, защото българите имат своите предпочитания, които са свързани с българските традиционни национални продукти", заяви Манолова.

По думите й мисията на КЗП е битката за нормализиране на цените и привеждането им към справедливите стойности. "Цените на храните са проблем номер едно за българските домакинства, след тях са цените на лекарствата, цените на услугите, на телекомите и банковите такси, защото това са проблемите на българските домакинства", каза Манолова.

Защитата на българските потребители и защитата на българските производители са приоритет на КЗП. По думите й в ситуацията, в която се намира България и целият свят, въпросът с продоволствената сигурност, с националната продоволствена сигурност се извежда на преден план. Манолова подчерта, че продоволствената сигурност се създава не в супермаркетите и по щандовете в търговските вериги, а във фермите, на полето, в лозята и в преработвателните предприятия.

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По думите й КЗП няма да позволи инфлацията и спекулантите да продължават да мачкат българските домакинства. Единият механизъм е приетото от правителството удължаване на забраната за необосновано повишаване на цените. Активно се работи и по методиката за справедливата стойност, която ще бъде следващият лост в ръцете на КЗП в битката за справедливи цени, да покаже на българите и на веригите какви са справедливите стойности на стоки от малката потребителска кошница, стана известно от думите на председателя на комисията.

 

 

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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