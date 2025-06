Новият пакет санкции: ЕК иска по-нисък таван за цената на руския петрол (ВИДЕО)

Европейската комисия предлага да се свали таванът на цената на руския петрол, като тя стане от 60 на 45 долара за барел. Предложението е част от 18-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, предаде италианската информационна агенция ANSA. Ценовият таван от 60 долара беше договорен от Г-7 през декември 2022 г. с целнамаляване на приходите на Русия от изкопаеми горива, допълва The Guardian.

"Износът на петрол все още представлява една трета от приходите на руското правителство. Трябва да намалим този източник на приходи. Таванът на цените на петрола е мярка на коалицията на Г-7. Ще обсъдим как да действаме заедно на срещата на върха на Г-7 в Канада", посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която представи санкциите.

ЕК въвежда забрана за внос на рафинирани продукти, базирани на руски суров петрол. По този начин искат да предотвратят достигането на част от руския суров петрол до пазара на ЕС през задната врата.

Фон дер Лайен е категорична, че целта на Русия не е мир. "Днес ние засилваме натиска върху Русия с 18-ия пакет от тежки санкции. Насочен към руския енергиен и банков сектор", коментира фон дер Лайен в своят акаунт в платформата Х. "Посланието ни е много ясно - тази война трябва да свърши и Русия", каза председателят на Европейската комисия.

