Планирате пътуване за Коледа? Ето кои дестинации поевтиняха и кога е най-евтино да резервирате

Празничният сезон наближава, а с него и въпросът как да организираме коледното си бягство, без да изпразним портфейла си. Глобалната платформа за търсене на пътувания KAYAK публикува своя годишен доклад за коледните тенденции, базиран на милиони търсения за периода от 19 декември 2026 г. до 9 януари 2027 г. Данните показват сериозни изненади – от поевтиняване на нощувките в дома на Дядо Коледа до значителни отстъпки за екзотични дестинации.

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Къде нощувките стават значително по-евтини?

Най-голямата изненада за сезона идва от финландския град Рованиеми в Лапландия – официалният дом на Дядо Коледа. Цените за настаняване там са спаднали с цели 22% спрямо миналата година, достигайки средно 275 евро на вечер.

За тези, които предпочитат класически европейски градски туризъм или зимно слънце, цените също се движат надолу:

Истанбул: спад от 12% (средно 76 евро/вечер)

Париж: спад от 5% (средно 140 евро/вечер)

Адехе (Тенерифе, Испания): спад от 8% (средно 235 евро/вечер)

Йорк (Великобритания): спад от 8% (средно 114 евро/вечер)

При далечните дестинации слънчевият Тайланд предлага отлични условия – нощувките на остров Ко Самуи са по-евтини с 21% (115 евро/вечер), а в Банкок – с 20% (76 евро/вечер). По-ниски цени за настаняване се отчитат още в Токио (-19%), Сингапур (-13%), Ню Йорк (-11%) и дори на Малдивите (-10%).

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Кои са най-евтините самолетни дестинации?

Полетите в рамките на Европа запазват изключително изгодни нива, особено при заминаване от основните европейски хъбове:

От Франция - двупосочните билети до Милано започват от 126 евро, до Брюксел – от 153 евро, а до Венеция и Берлин – от 161 евро.

От Германия - най-изгодни са полетите до Милано (от 116 евро), Рим (от 169 евро), Виена (от 170 евро) и Париж (от 190 евро).

От Великобритания - най-евтино се пътува до Дъблин (от 151 евро), Барселона (от 155 евро) и Прага или Мадрид (от 170 евро).

За търсещите топъл климат извън Европа, самолетните билети до Мароко (Агадир, Казабланка) отчитат спад с до 26%, а дестинации като Лима (Перу) и Шри Ланка са с над 10% до 29% по-евтини спрямо 2025 г.

Кога е най-добре да резервирате и да летите?

Според експертните данни на Expedia и KAYAK, ключът към евтиния билет се крие във времето на резервация:

За международни полети: Най-добрият прозорец за купуване на билети е между 15 и 30 дни преди заминаването.

Най-добрият прозорец за купуване на билети е между 15 и 30 дни преди заминаването. За полети от Франция: Изчакайте до последната седмица преди Коледа за най-добри оферти.

Изчакайте до последната седмица преди Коледа за най-добри оферти. За полети от Великобритания: Оптималният период за покупка е около 6 седмици преди празника.

Най-евтините дни за полет - 21 декември и 23 декември са най-изгодните дати за излитане преди празниците.

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Съвет за спестяване

Ако планирате да прекарате самата Коледа у дома, но искате да пътувате след това, полетът в навечерието на Нова година (31 декември) предлага най-ниските цени за целия празничен период.

При нощувките най-голямо понижение на цените се отчита при резервации, направени през двете седмици непосредствено преди 25 декември, когато сградите и хотелите освобождават останалите си свободни капацитети на промоционални цени.