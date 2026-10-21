"Правителството трябваше да подаде оставка": Теменужка Петкова обясни защо КС е спасил бюджета на Радев (ВИДЕО)

"Нали нямаме илюзии, че ако Конституционният съд беше обявил целия Закон за държавния бюджет за противоконституционен - това означаваше едно нещо, че това правителство трябваше да подаде оставка", коментира бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова след вчерашното решение на Конституционния съд да спаси бюджет 2026 и да обяви за противоконституционни само законовите промени, които бяха направени с преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, а именно в Кодекса на труда и в Закона за съдебната власт.

Делото беше образувано по искане на народни представители и други институции.

Теменужка Петкова не е изненадана от това решение, защото по думите й половината от конституционните съдии са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев.

Защо се отваря Кутията на Пандора?

Според Петкова Законът за държавния бюджет за 2026 г. грубо нарушава Закона за публичните финанси, от там и принципите на правовата държава.

"Конституционният съд потвърждава нашата теза, че Законът за държавния бюджет за 2026 грубо нарушава Закона за публичните финанси", каза Петкова и уточни, че конституционните съдии искат това нарушение да бъде отстранено на ниво парламент.

"За да бъде отстранено, то трябва да бъде внесен Законът за бюджета от управляващите от "Прогресивна Българи". Въпросът е как ще бъде отстранено?", попита Петкова.

Според нея това решение води до много сериозен риск, тъй като отваря Кутията на Пандора, защото казва, че от тук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит, какъвто правителството прецени. ОЩЕ: Конституционният съд спаси бюджет 2026, но отмени промени в два закона

Проваленото заседание на парламента

ГЕРБ коментираха и проваленото заседание на парламента за изслушване по казуса за Петричкия Ескобар, като обърнаха внимание, че кворумът е ангажимент на управляващите и изтъкнаха, че "Прогресивна България" не искат публичност по темата.