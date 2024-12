Русия никога не се е отказвала от долара. Всъщност на нас ни отказаха да го използваме. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на форума на ВТБ "Русия зове!" на 4 декември.

Но както се казва – каквото си надробиха, това ще сърбат, уточни още Путин, като добави, че сега "са си надробили проблеми с долара". А за това какви са проблемите с рублата си припомнете:

Рублата продължава да се срива, удари ново дъно

Руската централна банка: Санкциите на САЩ удариха рублата

The great strategist and snake oil salesman takes everyone for fools, spinning the tale that Russia has low unemployment and claiming it’s wonderful compared to other countries where it’s much higher. He conveniently forgets to mention that he pulled a million or two men out of… pic.twitter.com/GDbqiIpF6a