Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел

Руското правителство удължи още "временната забрана“ за износ на бензин, дизел и други горива до 31 юли 2026 г. Това се съобщава в в официалния Telegram канал на руското правителство. Забраната за износ на горива бе неколкократно удължавана в Русия след серия от украински атаки срещу ключови рафинерии в страната през изминалите месеци. Мерките обаче, изглежда са имали малък ефект.

Мотиви за забраната

"Тази забрана няма да се прилага за преките производители на петролни продукти, за да се предотврати претоварването на производствените мощности на петролните компании. Това решение е насочено към поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива“, посочват още от руското правителство.

Още: Срив: Продажбите на нови автомобили в Русия паднаха с огромен процент

Недостигът на горива в Русия засяга особено южните райони и руския Далечен изток, както и териториите на Украйна, окупирани от руската армия, според местните власти.

Неотдавна, руските власти подготвиха пакет от мерки за започване на внос на бензин от Китай и други азиатски страни като Южна Корея и Сингапур, за да компенсират недостига на гориво, обхванал страната след атаките с дронове на украинските сили срещу големи петролни рафинерии.

Русия удължава забраната за износ на горива с още два месеца

Ако нямаш паспорт, не можеш да си купиш бензин: В Ростовска област се готвят да го приемат