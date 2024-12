Време е за разгръщане на пълния потенциал на женското предприемачество в Европа

Макар ползите от разнообразието и приобщаването да се признават все по-широко в бизнеса, обезсърчаващо е, че жените-предприемачи все още се сблъскват със значителни пречки пред разгръщането на пълния си потенциал. Неотдавнашно проучване на EY подчертава неизползваните предимства на компаниите, ръководени от жени, които са от съществено значение за стимулирането на значима социална промяна. Тези компании са склонни да поставят приоритет върху устойчивостта, опазването на околната среда и благосъстоянието на служителите, като по този начин създават положителен вълнообразен ефект върху обществото като цяло.

Проучването подчертава и системните фактори, които продължават да възпрепятстват жените в бизнеса, особено що се касае до осигуряването на средствата, необходими за стартиране и развитие на техните предприятия. Ако не намерим решение на тези проблеми, рискуваме да спрем напредъка и да пропуснем безбройните ползи, които женското лидерство може да донесе.

Липсата на финансиране е сред многото бариери

Една от най-съществените пречки е достъпът до финансиране, като тук контрастите са фрапиращи. Дори в Швеция, която е на първо място в ЕС по индекса за равенство между половете, само 1% от капитала, инвестиран в технологични компании, отива при жени. Проблемът тук е не само финансов, но отразява и по-дълбоки пристрастия и структурни предизвикателства в деловия свят.

За съжаление е налице обща предубеденост в инвестиционната общност, като жените, основаващи собствени бизнеси, имат много по-нисък шанс да получат начален капитал, отколкото техните колеги мъже, дори ако представят едни и същи идеи. Очевидно са необходими по-целенасочени интервенции в тази насока – иначе потенциалът на предприятията, ръководени от жени, ще продължи да бъде недостатъчно използван.

Няколко стъпки в правилната посока

За щастие в Европа има примери за инициативи, специално предназначени да помогнат на жените да се справят с изброените предизвикателства. Сред тях изпъква и българския пример с програмата Smart Lady, започната през 2018 г. от Първа инвестиционна банка (Fibank). ПИБ е най-голямата банка с български капитал, чиито мажоритарни собственици Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев притежават богат опит във финансовия сектор.

Smart Lady предоставя цялостен набор от финансови и нефинансови услуги, съобразени с нуждите на жените в бизнеса. Освен преференциалните условия за кредитиране, тя включва още редица бонуси като гратисен период по време на майчинство и кредитна карта First Lady – предлагана от 2006 г. – със застраховка срещу рак на гърдата. Инициативата на Fibank предоставя на дамите възможност за специално създадени обучения, менторски сесии, бизнес събития и съпричастна среда от единомишленици. Това са елементи, които помагат на жените предприемачи да успеят в дългосрочен план.

Ефектът е очевиден – за последните шест години Smart Lady е подкрепила над 1100 жени в стартирането или развитието на техния бизнес, а общата сума на отпуснатите кредити възлиза на над 120 милиона лева към началото на настоящата година. Напоследък Първа инвестиционна банка значително разширява обхвата на програмата, за да обхване и жени бежанки от Афганистан, Йемен и Украйна, като им помага да изградят нов живот и поминък в България.

Чери Блеър, известен защитник на правата на жените и основател на Cherie Blair Foundation for Women, хвали Smart Lady като новаторска инициатива, която наистина променя живота на бизнес дамите. През 2024 година лейди Блеър се срещна с представители на Fibank и с Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и Председател на УС, както и с някои от жените предприемачи, чиито кариери са получили подкрепа и импулс благодарение на програмата. Сред тях е и бежанката Сара Файзи, самотна майка, която сега управлява единствения афганистански ресторант в България, вследствие на насоките и менторската подкрепа, получени по програмата Smart Lady.

Друг заслужаващ внимание пример в областта е финансираната от ЕС инициатива Womenture. Като предлага обучения по основни бизнес умения и създава мрежа за подкрепа, Womenture работи за премахване на бариерите, които исторически възпрепятстват жените в деловото пространство. Нейният акцент върху приобщаването и изграждането на общности е особено важен за региони като Източна Европа, където ресурсите за предприемачите са по-оскъдни.

Седемседмичната подготвителна програма на Womenture цели да предостави на бъдещите бизнес дами уменията, необходими за разработване на устойчиви модели, за подобряване на маркетинговите стратегии и за осигуряване на финансиране. Програмата също така изгражда среда за съвместно обучение, където участничките свободно общуват помежду си и с менторите, допълнително укрепвайки своите познания и способности.

Критичната роля на менторството и общността

Не е изненадващо, че менторството и подкрепата на общността са в основата на толкова много програми за жените в бизнеса. Програмата She’s Next („Тя е следваща“) на Visa е поредната схема за насърчаване на стабилна общност от жени предприемачи в цяла Европа.

В скандинавските и прибалтийските държави тя се провежда за втора година, като бенефициентите й включват предприятия за производство на овесено мляко и на ръчно изработени рамки за очила от екологични материали, срещани във финландската природа.

She’s Next играе важна роля в предоставянето на персонализирана подкрепа в различните региони, където работи. Например в Грузия тя е провела четири успешни вълни от 2020 г. насам, като си партнира с организации от рода на Bank of Georgia и Програмата за икономическа сигурност на USAID, за да предоставя на жените специализирани обучения по бизнес развитие. В Украйна She’s Next адаптира своя подход в отговор на руската инвазия и се фокусира върху подпомагането на жени, които са загубили домовете и бизнеса си, а също отпуска образователни субсидии, за да им съдейства да се преквалифицират в нови направления.

Необходима е още подкрепа

Съществуващите инициативи оказват своя ефект, но трябва да се направи повече, за да се разгърне напълно потенциалът на предприятията, ръководени от жени. Правителствата, финансовите институции и частният сектор трябва да работят заедно, за да преодолеят недостига на финансиране и да предоставят целенасочена подкрепа за жените предприемачи, включително чрез менторство и цялостни програми за обучение.

Ползите от подобни стъпки са ясни. Предприятията, ръководени от жени, не само са по-склонни да отдават приоритет на устойчивостта и въздействието върху общността, но и допринасят за икономическия растеж и иновациите. Изследванията сочат, че ако имаха равен достъп до финансиране, те биха могли да увеличат глобалния БВП с цели 6 трилиона долара. Съществуващите инициативи бележат напредък в правилната посока, но е време Европа да предприеме още по-смели инициативи, защото като инвестираме в жените предприемачи, ние инвестираме в по-доброто бъдеще за всички.

Източник:

Time to Unleash the Full Potential of Female Entrepreneurship in Europe - The European Business Review