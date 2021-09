Български млади учени с 4 награди от най-престижния конкурс на ЕС – EUCYS

Oтличнo представяне на младите български учени, които записаха най-доброто си участие в Европейския конкурс за млади учени EUCYS.

В хибридното провеждане на конкурса за 2020/21 г. всички български участници завоюваха награди.

Те спечелиха първа и втора награда на основното жури и две награди на партньорските организации.

Виктор Колев, с проект Neural Abstract Reasoner, спечели първа награда и 7000 евро. Виктор е студент в Станфорд, а негови научни ръководители са д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев.

Йордан Цветков, с проект Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions, спечели втора награда и 5000 евро. Йордан е студент в Единбург и стажант в лабораторията на проф. Субраманиан Рамамурти.

Христо Тодоров с проект Limited Query Black Box Adversarial Attacks in the Real World спечели наградата на Internaitonal Swiss Talent Forum. Неговата разработка бе започната на лятната изследователска школа на УчИМИ под ръководството на Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS за 2015 г. Христо Тодоров е ученик в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил.

Теодор Кирилов с проект Image Analysis Of Single DNA Molecules спечели наградата на European Synchrotron Radiation Facility. Разработката му е създадена под ръководството на доц. д-р Анастас Господинов от ИМБ-БАН и се използва в института. Теодор Кирилов е ученик от СМГ.

Една от наградите на EUCYS бе предоставена от България – покана за участие в Националния семинар по теория на кодирането “Aкад. Стефан Додунеков“. Тя бе спечелена от Зденек Пезлар с проект Interesting Uses of Algebraic Number Theory.

Селекцията на българските участници се осъществява чрез национален конкурс „Млади таланти“, организиран съвместно от МОН и ИМИ-БАН. Подготовката на участниците също се организира от МОН и ИМИ-БАН и е частично финансирана по програма „Образование с наука“.