Лудогорец разочарова в последната си контрола, новият треньор се ядоса

Българският хегемон Лудогорец допусна поражение с 0:2 от чешкия Храдец Кралове в последната си контролна среща от лагера в Австрия. По време на подготовката "орлите" записаха две равенства - срещу Легия Варшава и Копенхаген, а освен това загубиха от Славия Прага. След двубоя новият старши треньор на "зелените" Руи Мота не скри яростта си и изрази своето недоволство от липсата на отборна игра.

Храдец Кралове поведе с изтичането на първия четвърт час. Степан Харажим центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Томаш Петрашек засече с глава за 1:0. В 36-ата минута Ив Биле изтърва златен шанс. Таранът избяга на защитата, опита да прехвърли вратаря, който обаче изби в последния момент.

ОЩЕ: Тодор Неделев в Ботев Пловдив? Новият треньор на "канарчетата" разкри докъде са преговорите

☹️ End of the game. Victory for Hradec Králové with 2:0 #ludogorets #hradeckrálové #ludogoretshradeckrálové pic.twitter.com/5LSbNVXeUG