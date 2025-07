Иран се ядоса на Киев и привика украинския шарже д'афер

Иранското външно министерство привика украинския шарже д'афер, за да протестира срещу "неуместни коментари" от страна на Киев относно неотдавнашните удари на Израел и САЩ по Иран. Новината съобщи МВнР в Техеран на 1 юли. Ислямската република заплаши Украйна с неуточнени "последствия", ако подобни изявления се повторят, наричайки правителството "украински режим". Дипломатическият спор следва вълната от израелски и американски въздушни удари, насочени срещу иранската ядрена програма, по-конкретно срещу обектите Фордо, Натанз и Исфахан.

Подчертавайки военната подкрепа на Иран за руската агресия срещу Украйна, Киев отговори с призив за ликвидиране на иранската ядрена програма, за да се предотврати заплахата от нея за Близкия изток и за света като цяло.

Шахрам Фарсаи, ръководител на отдела по евразийските въпроси на иранското външно министерство, контрира. Той предаде протестна нота на Украйна чрез украинския пратеник в Иран Кирило Поздняков, съобщи Kyiv Independent.

