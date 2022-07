10-годишна украинска шахматистка събра и дари средства за армията

Дарението за благотворителната фондация на Притула, разбира се, не е голямо, но има ценен символичен характер. Самият активист не скри сълзите си, когато малката Валерия извади банкнотите от чантата си и му ги предаде.

🥺 10-year-old world champion in checkers Valeria Yezhova, who raised money to help the Armed Forces of #Ukraine with her game in #Kyiv, donated UAH 21,000 to the charitable foundation of Ukrainian volunteer Serhiy Prytula.



