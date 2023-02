10-ият пакет санкции на ЕС е факт: Удар по пропагандата на Путин и по иранските дронове

Блокът нанася и удар по ключовите технологии и промишлени стоки за Русия, по 4 руски банки и 7 компании от Иран, свързани с военната помощ за Москва. Предприемат се мерки за противодействие на заобикалянето на санкциите и се налагат ограничения на износа на стоки с двойна употреба и модерни технологии.

В пакета обаче не попадат санкции срещу руската ядрена индустрия, както се разбра и дни по-рано. Срещу тях се бяха обявили България (чрез президента Румен Радев) и Унгария - заради нейната АЕЦ "Пакш" 2, която е зависима от "Росатом".

The tenth package of sanctions against #Russia includes trade restrictions in the amount of 11 billion euros, said Ursula von der Leyen.



The European Commission proposes to ban the supply of electronics to Russia necessary for the production of drones and helicopters. pic.twitter.com/eKaQIIWiU7