25 са вече жертвите на украинската атака срещу Белгород (ВИДЕО)

Пет от жертвите са деца, след като по-рано днес в областната болница е починало момиченце на 4 години. Според местните власти то е било в тежко състояние, с наранявания по гръдния кош и вътрешните органи. По-рано днес още двама души – мъж и жена, са потърсили медицинска помощ. Жената е била със счупена кост, а мъжът с рана в областта на окото.

Общият брой на пострадалите се увеличи до 109 души, 45 от тях остават в болниците на областния център, а 25 – във федералния.

Няколко взрива избухнаха в центъра на Белгород вечерта на 30 декември. Градът се намира близо до границата с Украйна, на само 37 километра по права линия. Поразени бяха търговски център, жилищни сгради, автомобили – в социалните мрежи бяха публикувани множество видеа от случилото се:

Същевременно РБК-Украйна публикува материал на база информация от украинските спецслужби, в който изрично се посочва, че атаките са украинско дело – припомняме, че обстрел имаше още през миналата нощ. Но там се уточнява следното – калпавата и неадекватна работа на руската противовъздушна отбрана (ПВО) е довела до разрушенията и цивилните жертви. С други думи – паднали са отломки от ПВО ракети и това е причината за взривовете, отнели живота на цивилни и ранили други цивилни. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя обаче нарече случилото се терористичен акт и обвини Украйна за него, а в руските канали в Телеграм се дискутира, че са използвани касетъчни боеприпаси и чешка система за залпов огън Vampire - независимо потвърждение няма.

Украинското обяснение поразително напомня какво говореше Русия, когато руска ракета срина жилищен блок в Днипро и уби 45 души, 20 останаха безследно изчезнали - тогава руската пропаганда настояваше, че украинско ПВО отклонило ракетата, като Олексий Арестович си подаде оставката в качеството си на съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски именно защото говори за такава версия и след това се извини, че е говорил без да е потвърдено. Сега Арестович не живее в Украйна и критикува яростно Зеленски: Русия се възползва от съветник на Зеленски, за да оправдае десетките убити в Днипро

