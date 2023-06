28-годишна шефка на руска банка загина, падайки от прозорец

Според съобщенията 28-годишната жена е починала на място от раните си, екипът на "Бърза помощ" не е успял да й помогне.

В деня на инцидента с нея е бил приятелят й. По думите му тя го поканила да пийнат заедно, а по някое време се показала на парапета на прозореца и паднала. Следственият комитет на Русия е започнал разследване по случая.

Kristina Baikova, a 28-year-old vice president of Loko-Bank, died after falling out of the window of her apartment in Moscow.



The accident happened on June 23, but the media reported it only now. The police are conducting an investigation. pic.twitter.com/yGIEM3hb1S