452 дрона и ракети: Числата на мъката в Украйна след новия руски удар, щети и по важен руски завод (ВИДЕО)

Руската въздушна атака тази нощ, която удари на първо място Киев, но не само, е отново една от най-мащабните, които Украйна преживя от началото на войната. Украинските ВВС вече обобщиха числата от атаката – 452 дрона "Шахед", безпилотни летателни апарати-примамки и ракети от различни видове са били използвани от Руската федерация. Само дроновете "Шахед" и примамките са общо 407, отделно 36 крилати ракети Х-101 са изстреляни от самолети на руската стратегическа авиация Ту-95МС/Ту-160МС от Саратовска област, 6 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, 2 крилати ракети "Искандер-К" и 1 противорадиолокационна ракета Х-31 – Още: Война на дронове и ракети: Пламъци при руски военни летища, Русия удари тежко Киев (ВИДЕО)

Съгласно сводката на украинските ВВС, свалени са 199 дрона, като 169 са обезвредени с електронно заглушаване. Освен това – 4 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23 (КН-23 са севернокорейски ракети и за да се различат от руските трябват по-подробни проучвания на отломки, затова записите на данни са на едно), 30 крилати ракети Х-101 и 2-те крилати ракети "Искандер-К". Прокремълският телеграм канал Mash публикува видео, за което твърди, че показва унищожаване на установка Patriot в Киев точно от балистична ракета "Искандер-М":

Last night, Russia launched a massive attack on 15 Ukrainian regions with "Geran," "Gerbera" drones, Kh-101, and Iskander-M missiles. Kyiv reports damage to power plants, metro, railways, postal terminals, and residential areas. Russia fired 407 drones and 44 missiles. pic.twitter.com/DBzHOgN83h — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

В Киев 2167 домакинства са без ток, на левия бряг на река Днепър, съобщава най-големият украински оператор на ТЕЦ-ове ДТЕК в канала си в Телеграм. Атаката засегна и метрото, в момента в украинската столица има хаос в транспорта заради щети по релси и кабели между метростанциите "Дарница" и "Левобрежна":

Междувременно, в Тернопол ранените вече са 10 – 5 от тях са служители на местната спасителна служба. Припомняме, че в Киев трима спасители бяха убити от руснаците след като се притекоха на помощ:

Видеокадри и от Луцк - летящи руски крилати ракети, поразяващи и този украински град:

Russian Kh-101 cruise missile deploys heat-seeking decoys before striking a target in Lutsk this morning. pic.twitter.com/vcDOSskNDt — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

Footage of Russian Kh-101 cruise missile strikes on Lutsk last night. pic.twitter.com/N6TFbkRWGl — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

В Русия, извън явните удари по петролната база „Кристал“ до руската военна авиобаза "Енгелс-2", има и успешна атака с дронове срещу завода „Прогрес“. Той произвежда високотехнологично оборудване за системи за управление на авиационната и ракетната техника, както и широка гама електрическо оборудване за граждански цели, оборудване за газопроводи и нефтопроводи. Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов съобщи в канала си в Телеграм, че при атаката са ранени трима души:

Междувременно, руски информационни източници публикуваха информация, че украински дронове са ударили и нанесли щети на сграда, в която е бил губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков:

Russian media report a drone attack in Belgorod shattered windows at a courthouse while the governor was inside. pic.twitter.com/7aUNNi6lg7 — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025

А в Енгелс стратегическата петролна база от руския резерв "Кристал" гори:

Oil depot near the strategic Engels airfield, used to refuel Russian strategic aviation, attacked. Reports also mention strikes on Dyagilevo airbase, an electronics plant in Tambov region, and targets in Bryansk region. pic.twitter.com/fp5LM81c8w — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2025