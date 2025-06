660 млн. долара са изгорени: Два от най-скъпите руски военни самолети са аут заради операция "Паяжина"

Не един, а поне два от най-скъпите руски военни самолети А50 "Бериев" (АУАКС по класификацията на НАТО) са понесли щети при украинската операция "Паяжина". Това твърди британският журналист на свободна практика Джими Ръштън в публикация в своя профил в микроблог мрежата "Х". Ръштън базира твърдението си на информация, която е получил директно от Службата за безопасност на Украйна (СБУ).

"Бяха ми показани непубликувани кадри от атаката с дрон на SBU в неделя. Мога да потвърдя, че най-малко два A-50 AWACS (АУАКС) самолети са били ударени, като FPV дроновете са уцелили техните радарни куполи и са експлодирали. Кадрите също показват няколко повредени бомбардировача Ту-22M3", пише британският журналист Джими Ръштън в X.

I’ve been shown unreleased footage of Sunday’s SBU drone attack. I can confirm at least two A-50 AWACS aircraft were struck by drones; the FPV drones landing directly on the radar domes before detonating.



Multiple Tu-22M3s can also be seen struck in the footage. — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) June 3, 2025

"Току-що гледах видео на украински FPV безпилотни самолети, които удрят два руски A-50. Все още не мога да го публикувам, но потвърждава това, което СБУ каза - те са извадили от строя два незаменими самолета за ранно предупреждение и контрол от съветската епоха. Русия имаше само шест. Е, сега са четири", съобщава и американският журналист Майкъл Вайс.

Just watched a video showing Ukrainian FPVs hitting two Russian A-50s. Can't share the video just yet, but this confirms scuttlebutt from SBU that they knackered two irreplaceable Soviet-era early warning and control aircraft. Russia only has six. Well, now four. — Michael Weiss (@michaeldweiss) June 3, 2025

По-рано OSINT анализаторът Хурин съобщи, че украинските дронове вероятно са повредили един руски А-50 в авиобазата Иваново.

A-50 AWACS base at Ivanovo via Mizar 🛰️



At least 1 unit is destroyed possibly more pic.twitter.com/ikVKaWhFJW — Húrin (@Hurin92) June 2, 2025

Обобщение на понесените от Русия щети само на летище "Белая" направи и Радио Свободна Европа - най-малко 11 руски стратегически бомбардировача са унищожени там:

Radio Free Europe/Radio Liberty has published "before and after" satellite images of the Russian “Belaya” airbase in the Irkutsk region, which was attacked by Ukrainian drones.



At least 11 strategic bombers were destroyed there: 7 Tu-95s and 4 Tu-22M3s. In addition, an An-12… pic.twitter.com/pp2XLUzIny — WarTranslated (@wartranslated) June 3, 2025

Какво е "Бериев"?

"Бериев" е радарен самолет - той осигурява радарно покритие и координация за щурмова авиация в рамките на няколкостотин километра. Затова и не е нужно да влиза в украинско въздушно пространство, за да подава данни и да координира поредната руска въздушна атака на щурмова авиация с авиационни бомби и ракети. Цената на една такава машина е 330 млн. долара.

