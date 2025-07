Гърция хвана издирван молдовски олигарх, обвинен в банкова измама за 1 млрд. долара

Укриващият се молдовски олигарх Владимир Плахотнюк, обвинен в банкова измама за 1 млрд. долара и други незаконни схеми, беше задържан във вторник в Гърция, съобщи националната полиция на Молдова. Той избяга от бившата социалистическа република през 2019 г., след като срещу него бяха повдигнати редица обвинения в корупция, включително твърдения за съучастие в схема, довела до изчезването на 1 млрд. долара от молдовска банка през 2014 г. По това време тези пари се равняваха на около една осма от годишния БВП на страната.

В схемата бе замесен и Илан Шор, известен като политическото оръжие на диктатора Владимир Путин в Молдова. Плахотнюк отрича да е извършил каквото и да било нарушение.

В изявление на молдовската полиция се казва, че тя е била информирана от бюрото на Интерпол в Атина, че са задържани двама молдовски граждани, включително Плахотнюк, който през февруари беше обявен за международно издирване от Интерпол. Властите не посочват името на другия задържан.

Гръцкото полицейско звено за борба с организираната престъпност съобщи, че Интерпол издирва Плахотнюк по подозрение в участие в престъпна организация, измама и пране на пари.

Министерството на правосъдието и прокуратурата на Молдова са в процес на обмен на информация, за да започнат да действат по екстрадицията на Плахотнюк и другия задържан, заяви правителствен служител пред AP, цитирана от Euronews.

