Украински дронове не простиха на огромен нефтохимически завод в Русия (ВИДЕО)

Руската нефтена рафинерия в Новокуйбишевск е била подпалена тази сутрин, 22 юли, след атака с дронове в Самарска област. Компанията е един от най-големите производители на газ и нефтохимически продукти в Източна Европа. Още в ранните часове местни жители съобщиха за нападение срещу града, губернаторът на региона също коментира ситуацията, съобщавайки, че са били "унищожени няколко вражески безпилотни летателни апарата при опит за нападение срещу едно от промишлените предприятия".

"От съображения за сигурност в региона бяха въведени временни ограничения на мобилния интернет. Тази необходима мярка помага на нашите военни да потиснат вражеските безпилотни летателни апарати", допълни Вячеслав Федоришчев в Telegram канала си.

Още: Съюзниците мощно подкрепиха Украйна с нови оръжия, бивш съветник на Тръмп с лоша прогноза за Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

⚡️Drones struck the Novokuybyshevsk Petrochemical Company—one of the largest gas processing and petrochemical producers in Eastern Europe. Damage assessment is underway. pic.twitter.com/mxkajNNNd9