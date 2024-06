700 км отбранителна линия по границата на ЕС с Русия и Беларус: Призив от 4 държави

Още: Украйна задържа шпионин, предавал на Русия данни за границата с Беларус

Лидерите на четирите държави, всяка от които има обща граница с Русия или Беларус, изготвиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което подробно описват мащаба и цената на проекта. От страните от ЕС ще се изисква да поемат ангажимент за политическа и финансова подкрепа.

Poland and the Baltic states proposed to build a 700-kilometer defense line along borders with Russia and Belarus



The project is expected to involve financial contributions from all EU members. The leaders of the four countries argue that the defense line should be coordinated… pic.twitter.com/Xt9u7e4xLP