Помагаш на Путин, получаваш санкции: ЕС наказа Беларус

"Посланиците на ЕС постигнаха принципно съгласие по нов пакет от санкции, насочени срещу Беларус", обяви Белгия, която е ротационен председател на Съвета на ЕС.

"Този пакет ще засили мерките ни в отговор на руската инвазия в Украйна, включително борбата със заобикалянето на санкциите", се казва в съобщението.

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus 🇧🇾. This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions.

Европейският съюз преследва правителството на беларуския диктатор Александър Лукашенко - най-близкия съюзник на Кремъл - за това, че е допуснало страната му да бъде използвана като плацдарм за нахлуването на Русия в Украйна.

Привеждането на санкциите срещу Беларус в съответствие с тези срещу Москва се счита за жизненоважно за спиране на потока към Русия на забранени стоки като микрочипове, които могат да бъдат използвани на бойното поле в Украйна.

"Беларус не трябва повече да служи като път за заобикаляне на нашите санкции срещу Русия. С този пакет ние засилваме натиска върху двете страни и правим санкциите ни срещу Русия още по-ефективни", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която най-вероятно ще остане начело и за втори мандат.

Welcome the agreement in principle on a new set of sanctions against Belarus.



Belarus must no longer serve as a route to circumvent our sanctions against Russia.



With this package we increase the pressure on both countries&make our sanctions against Russia even more effective https://t.co/lZWLwjFomz