"Ако ме убият, значи, че сме невероятно силни": Посланието на Навални към руснаците (ВИДЕО)

Този призив опозиционерът отправи по време на снимките на документалния филм "Навални", като в крайна сметка той бе включен в продукцията, спечелила "Оскар" през 2023 г. Алексей Навални, който почина на 47-годишна възраст в затвора на 16 февруари 2024 г., отправи това послание като завещание към руснаците, в случай че бъде убит.

„Чуйте, имам да ви кажа нещо много очевидно. Не ви е позволено да се отказвате. Ако решат да ме убият, това означава, че ние сме невероятно силни. Трябва да използваме тази сила, да не се отказваме, да помним, че имаме огромна власт, която е потисната от тези лоши хора. Не осъзнаваме колко силни сме всъщност.

Единственото нещо, от което злото се нуждае, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо. Така че – бъдете активни“, заяви Навални в речта, включена във филма.

