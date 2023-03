За втори път българин с "Оскар": Христо Грозев е големият победител за филма "Навални" (ВИДЕО)

Роър благодари за куража на семейството на руския опозиционер Алексей Навални.

„Благодаря на всички! Съпругът ми е в затвора, просто защото е казал истината. Съпругът ми е затворен, само защото защитава демокрацията. Алексей, мечтая си за деня, в който ще си свободен и нашата страна ще е свободна. Бъди силен, любов моя!”, каза съпругата на Навални - Юлия.

Във Facebook Теодор Ушев написа, че моментът е исторически, защото за първи път българин печели „Оскар”.

„Трудно беше снимането в пълна тайна, защото трябваше да се борим с постоянно следене и с опити за дезинформация от страна на Русия. Имаше дори хора, шпиони, техни така наречени журналисти, които снимаха нас отдалече и се опитваха да представят снимането на филма като някаква тайна операция на ЦРУ”, коментира Грозев в интервю за Станислава Айви от NOVA часове преди наградите "Оскар".

На въпрос дали не го е страх, разследващият журналист отговори: „Да, оценявам, че има много сериозна опасност за живота ми, за безопасността ми. Но субективно чувство на страх не чувствам. По-скоро въпросът е да избягвам опасностите, за да мога да продължа да правя това, което правя, по-дълго”, казва той.

"Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all: We cannot, we must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head."



“Navalny” wins the Academy Award for Best Documentary Feature Film.#Oscarshttps://t.co/OizA2V1EIT pic.twitter.com/XKW3M1wJjR