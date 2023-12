Алексей Навални не е в Москва, обявиха от екипа му

"Днес проверихме повечето центрове за задържане в Москва. В нито един от тях няма Алексей Навални. Версията на Baza, че Алексей е в Москва и с него се провеждат следствени действия, не намери нашето потвърждение", каза Иван Жданов.

The team of opposition politician Alexei Navalny did not find him in Moscow pre-trial detention centers



"Today we have checked most of the detention centers in Moscow. There is no Alexei Navalny in any of them. The version of the "Baza" that Alexei is in Moscow and investigative…