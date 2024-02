Американски дрон е помогнал да бъде потопен руския военен кораб "Цезар Куников": Руски източник беснее

ОЩЕ: Украйна потопи руски десантен кораб в Черно море (ВИДЕО)

Съгласно версията на "Рибар", става въпрос за дрон RQ-4B (Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk). Това е дрон, който има изключително разузнавателни функции и осъществява наблюдение от много голяма височина. Може да покрие площ от 100 000 квадратни километра дневно, което е сравнимо с площта на Южна Корея или Исландия. Дронът има различни версии (разликата е в крилата) за американските ВМС и ВВС, но е известно, че може да лети в диапазон между 3 и 15 километра височина.

"Рибар" твърди, че такъв дрон е патрулирал още преди удара срещу "Цезар Куников", на около 70 километра южно от Крим. Каналът е категоричен, че този дрон е координирал и насочвал морските дронове, с които корабът беше потопен.

"Всички прекрасно разбират какво правят натовските разузнавачи край бреговете ни, но по някаква причина не се съпротивляват. Периодичното използване на системи за радиоелектронно заглушаване не дава желания ефект, както и предприетите мерки за борба с дронове. В същото време има практически възможности за това - RQ-4B блести като новогодишна звезда на всеки радар", възмущава се "Рибар" и предлага да се действа както руснаците действаха срещу друг американски дрон преди време, припомнете си: Появи се ВИДЕО как руският СУ-27 удря американския дрон над Черно море.

Каналът твърди и, че 4 дни по-рано е имало опит за атака срещу друг руски кораб, ескортирал руски танкер от Босфора, но тогава руският кораб се е справил с атаката.

The GUR published intercepted conversations of Russians confirming the destruction of the Caesar Kunikov large landing ship.



“I see debris and an oily slick,” a Russian pilot said.



Russian Ka-27, and Mi-8 helicopters with the help of An-26 aircraft are conducting a visual… pic.twitter.com/MxUXeuZBDb