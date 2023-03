Появи се ВИДЕО как руският СУ-27 удря американския дрон над Черно море

Видеокадрите, публикувани от командването на американските военни сили в Европа, показват, че руската версия за инцидента е лъжа. Руснаците обявиха, че при рискована маневра по време на нисък полет дронът е загуби височина и е паднал сам. Че на видеото се вижда, че американската версия е тази, която отразява случилото се - дронът бива залят с гориво при заход на руския изтребител, а след това е направен втори заход и при него изтребителят блъска американската машина.

#BREAKING Video of Russian Su-27 fighter jets colliding with American MQ-9 Reaper UCAV as they attempt to spray fuel on it. pic.twitter.com/h31mfSCf9O