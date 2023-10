Анализ със СНИМКИ на украинския удар по летището в Луганск: Какви са щетите

Още: Ракетите ATACMS: Първи обстрел по руски цели с ВИДЕО от генерал Залужни

Най-малко 5 ударени хеликоптера

Там са разположени множество руски бойни и транспортни хеликоптери. Визуалните данни от сателитни снимки на Planet Labs, с които екипът от аналазатори разполага, показват, че минимум 5 хеликоптера са получили различни по степен повреди.

Има вероятност да са засегнати и други летателни машини, но разделителната способност на изображенията затруднява потвърждението.

2/

The visual evidence from the Planet Labs imagery at our disposal shows that a minimum of 5 helicopters have experienced varying degrees of damage. There's also a chance that other airfield vehicles have been affected, but the current resolution makes confirmation difficult. pic.twitter.com/UAtiqrufic — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023

Потвърждение за ATACMS

На снимките от 18 октомври се виждат следи от взривове на летището, които потвърждават данните за ракета M-39 ATACMS с близо хиляда противопехотни бомби, пише Tatarigami.

"За да изключим вероятността тези следи от обгаряне да са стари или от предишен обстрел, включихме за сравнение снимки от 10 октомври. На тези изображения можете да видите различни съществуващи преди това следи от обгаряне и петна от масло, но няма признаци на обширни експлозии. Избягването на щети, особено за по-големи обекти като хеликоптери, е голямо предизвикателство", добавя екипът от анализатори.

4/ To rule out the chance of these scorch marks being old or from previous shelling, we've included imagery from October 10 for comparison. In that imagery, you can observe various pre-existing scorch marks and oil stains, but there are no signs of extensive explosions. pic.twitter.com/meXwD3SGOX — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 19, 2023

Засегнатата зона е обширна и изглежда, че има кратер. Не може обаче да се потвърди дали той е резултат единствено от удара на ракетата, от детонацията на превозно средство или от комбинация от двете едновременно.

Въпреки че нападението стана на 17 октомври, в базата все още присъстват множество хеликоптери.

"В заключение, атаките както в Бердянск, така и в Луганск бяха успешни, въпреки че летищата бяха защитени от различни системи за противовъздушна отбрана", пишат анализаторите.

Междувременно се появиха сателитни снимки и от военното летище в Бердянск, показващи последствията от атаката:

Схем published satelite images, showing the aftermath at Berdyansk airport. It looks like at least 6 helicopters are visibly damaged/destroyed as a result of the ATACMS attack yesterday. pic.twitter.com/HjV0gVJ0lx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2023

