Разрушения и смърт за руснаците след удар с американските ракети ATACMS: Летища в Бердянск и Луганск са целите (ВИДЕО)

Във вторник украинските военни съобщиха, че са били нанесени успешно целенасочени удари по вражески летища и хеликоптери близо до окупираните Луганск и Бердянск. Именно това са били целите на ракетите ATACMS.

Също така днес в социалните мрежи се появи видеозапис на предполагаем удар с ATACMS по Бердянск и снимки на фрагменти от тези ракети на мястото на атаките.

On Tuesday, the Ukrainian military reported that "targeted strikes were carried out against enemy airfields and helicopters" near occupied Luhansk and Berdyansk.



Also today, a video of a supposed ATACMS missile strike on Berdyansk and photos of fragments of these missiles at the… pic.twitter.com/bVst4rUhy0