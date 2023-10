Унищожени хеликоптери и загинали руски войници: Данните след ударите в Бердянск и Луганск (ВИДЕО)

То бе скрито от руските окупационни власти, които заявиха, че всички изстреляни ракети били свалени, но руските военни блогъри признаха пораженията. Някои дори ги нарекоха най-големия удар на украинците във войната: "Украйна ни нанесе един от най-сериозните удари за цялата война": Руснаците жалят (ВИДЕО)

Складът за боеприпаси в Бердянск е взривен преди 4:00 часа сутринта. Детонациите в Луганск са продължили до 11:00 часа. А ето и официалната информация за операцията на украинците "DRAGONFLY" - по последни данни в Бердянск и Луганск са били унищожени:

"Загубите в личния състав на противника възлизат на десетки загинали и ранени. Телата на някои от тях все още се изваждат изпод развалините", твърдят украинските специални части, цитирани от "Украина Сейчас".

Мониторинговата група "Николаевски Ванек" изчислява, че на летището в Бердянск е имало голям флот от хеликоптери Ка-52 ("Алигатор") и Ми-8, както и няколко хеликоптера Ми-28 и Ми-24. Става въпрос за общо до 30 единици оборудване.

Летището е било "защитено" от няколко системи за противовъздушна отбрана "Панцир" S1/S2, "Бук" М3 и радар. Явно обаче те не са свършили добра работа.

Ракета е влетяла в склад за авиационно оръжие и е последвал взрив. Повредена е също ПВО система "Панцир" С2, а според някои източници е унищожена заедно с персонала, който се е намирал на летището.

Footage from Berdyansk after the reported strike. pic.twitter.com/rTSg34q8dM