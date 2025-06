Арест за латвийски депутат след гневен изблик и нецензурен жест в подкрепа на рускоезичните (ВИДЕО)

Латвийският депутат Алексей Росликов е бил арестуван. Причината - поведението му в пленарна зала на латвийския парламент на 5 юни. Росликов, чийто латвийски еквивалент на името е Росликовс, е изправен пред наказателни обвинения по подозрение в подпомагане на Путинова Русия като държава-агресор. Агресор, но не срещу Украйна, а заради руски действия срещу Латвия, както и в подбуждане на национална омраза и вражда, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Депутатът стана известен, след като заяви по време на заседание на парламента: "Ние сме повече, а руският език е наш език", което беше последовано от характерен обиден жест, известен в цял свят, насочен срещу други латвийски депутати.

Росликов действа по този начин заради гледан тогава проект на декларация за "премахване на езиковите последици" от русификацията, която Латвия счита, че е извършена по съветско време. "Критикувам потискането на рускоезичните граждани и се изказвам срещу тяхната дискриминацията", заяви депутатът преди да избухне и да покаже нецензурния жест.

