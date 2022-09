Арести заради украинска патриотична песен на сватба в Крим (ВИДЕО)

Сватбата стана известна в социалните мрежи през почивните дни, след като видеоклип с въпросната песен започна да се разпространява бързо и окупационните власти реагираха. Ябълката на раздора се оказа украинската песен „Червона калина“.

Remember the story about the Ukrainian songs at the wedding in Crimea?



After threats from Gauleiter Aksenov, "law and order returned to the peninsula".



The restaurant owner got 15 days of arrest, DJ and dancer each got 10 days of arrest, the groom's mother got 5 days of arrest. pic.twitter.com/HrHXPGD3yC