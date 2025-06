Не са изнесли урана, взривихме го: Тръмп се вбеси заради сателитни снимки с камиони във Фордо (ВИДЕО)

"Колите и камионите на място (във Фордо) бяха на работници, опитващи се да затворят шахтите (там бяха хвърлени американски бомби). Нищо не е изнесено от съоръжението. Твърде дълго, твърде опасно и много тежко и трудно би било да се направи". Така американският президент Доналд Тръмп отново коментира темата за обогатения уран на Иран и дали Техеран не го изнесе от комплекса си във Фордо преди САЩ да го ударят с противобункерните бомби GBU-57A - Още: Европейското разузнаване: Обогатеният ирански уран остава непокътнат след ударите на САЩ

Тръмп, в типичен стил, се изказа по толкова важна тема за пореден път в социалната си мрежа Truth Social, където има спокойствието да не бъдат притиснат и да няма как да бяга от въпроси. Коментарът е защото много бързо след американските удари стана ясно от сателитни снимки, че два дни преди операцията на САЩ огромна колона от камиони е във Фордо. Въпросът е - какво са правили там? И подозренията са, че е изнасян обогатен уран - Още: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо

За Тръмп обаче това не е така, а отделно той призова "фалшивите новини" (явно визирайки медии като CNN) да се извинят - Още: CNN: Ударите не са унищожили ядрената програма на Иран

Following this morning’s press conference at the Pentagon by U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Dan “Razin” Caine, regarding this past weekend’s strikes against nuclear facilities in Iran; President Trump made a series of posts… pic.twitter.com/kXFUPJnHyL