След "по-големите бомби": САЩ вече готвят "ядрени подаръци" за Иран

След като се намесиха във войната между Израел и Иран с най-мощните конвенционални бомби, които човечеството познава, САЩ вече мислят да дадат 20-30 млрд. долара за изграждане на ядрена програма за производство на енергия за граждански цели. Идеята е парите да дойдат чрез облекчаване на санкции и освобождаване на милиарди долари от замразени ирански средства, като част от план за деескалация на напрежението с Иран и връщането им на масата за преговори за бъдеща ядрена сделка със Съединените щати.

Някои подробности от идеята са били уточнени по време на тайна, продължила няколко часа среща между специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и представители на няколко държави от Персийския залив в Белия дом. Това е станало часове преди американските удари срещу иранските ядрени обекти във Фород, Натанз и Исфахан, съобщиха пред CNN два източника, запознати със срещата.

Служители на администрацията на Тръмп подчертаха, че са били направени няколко предложения - както това за програма за мирно развитие на ядрената енергия за 20-30 млрд. долара и заместване на Фордо със съоръжение за мирна употреба на ядрена енергия, така и отблокиране на поне 6 млрд. долара замразени ирански средства. Те са предварителни и са на масата само при едно последователно, неподлежащо на обсъждане условие: нулево обогатяване на уран от Иран.

Спряхме Иран, но не съвсем

"Те още имат амбиции" - така сенаторът-републиканец Линдзи Греъм коментира бъдещето на иранската ядрена програма. Той се съгласи, че обектите във Фордо, Исфахан и Натанз били заличени, обаче имало и други:

I don't know where the 900 pounds of highly enriched uranium exists, but it wasn't part of the target set. pic.twitter.com/p6OQxF6imE — Clash Report (@clashreport) June 26, 2025

Междувременно, в Техеран отново не е тихо - атака с дрон порази апартамент в небостъргач в иранската столица. Неофициално, цел изглежда са били членове на Иранската революционна гвардия и/или ирански ядрени учени. Отговорност за атаката официално не е поета, но всички си мислят за Израел - Още: Европейското разузнаване: Обогатеният ирански уран остава непокътнат след ударите на САЩ

Reports over the last few hours of a possible drone strike tonight against an apartment inside a high-rise skyscraper in the Farmanieh District of the Iranian capital of Tehran, with rumors that several senior officials with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and/or… pic.twitter.com/cHjjgYAE1h — OSINTdefender (@sentdefender) June 26, 2025

