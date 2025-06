Пропалестински активисти повредиха бронирани машини, предназначени за Украйна (ВИДЕО)

В белгийския град Турне пропалестински активисти нахлуха в сградата на отбранителната компания OIP и повредиха оборудване, за което се твърди, че е било предназначено за Украйна, съобщи Brussels Signal. Координираните действия бяха насочени срещу две белгийски дружества - OIP (в Турне) и Syensqo (в Харен). Активистите обвиниха отбранителните фирми в съучастие във военните операции на израелската армия в Ивицата Газа.

Въпреки че мащабните протести бяха насочени към Израел, най-непосредствените и тежки последици бяха усетени в Турне, където оборудването, предназначено за военните усилия на Украйна, беше сериозно повредено, се казва в материала на белгийското издание.

На 23 юни около 100 маскирани активисти влязоха на територията на OIP - белгийското дъщерно дружество на израелския производител на оръжия Elbit Systems. Протестиращите "нахлуха с ъглошлайфи и чукове - това беше особено добре подготвена акция", заяви главният изпълнителен директор на компанията Фреди Верслуйс.

Той каза, че пропалестинската група е започнала да троши бюра и компютри, след което е нанесла сериозни щети на няколко бронирани превозни средства.

"Сега сме изправени пред закъснение от поне един месец в доставката на критично важно оборудване за Украйна", каза Верслуйс, цитиран от The New Voice of Ukraine.

Той оцени финансовите щети на близо 1 млн. евро и потвърди, че компанията е подала официална жалба.

