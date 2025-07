Арменският парламент официално прие закон, позволяващ национализацията на "Електрически мрежи на Армения" - най-голямата енергийна компания в страната, контролираща електропреносната ѝ мрежа, собственост на олигарха Самвел Карапетян. Карапетян е известен като проводник на влиянието на Кремъл и режима на Путин в Армения - той е считан за една от брънките на връзка от подземния свят с бившия украински президент Виктор Янукович, отдавна известен като част от политическата мрежа на влиянието на руския диктатор Владимир Путин в Украйна - Още: Знаков арест и то в Армения на милиардер-връзка към бившия украински президент Янукович

Карапетян многократно е критикувал арменския премиер Никол Пашинян. По време на конфликта на Пашинян с Арменската църква, олигархът застана на страната на религиозните лидери - и по-късно беше задържан за предполагаемо "призиви за завземане на властта".

Беларуската опозиционна медия NEXTA, която предаде новината за новия закон, счита случилото се за "национализация на руски активи".

Armenia to nationalize Russian assets



Yerevan is showing clear intent to break free from its energy dependence on Russia.



The Armenian parliament has officially passed a law allowing the nationalization of Electric Networks of Armenia — the country’s largest energy company,… pic.twitter.com/mcqXxizIl2