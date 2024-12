60% от артилерийските снаряди от най-голям калибър, както и от боеприпасите за минохвъргачки, които руската армия използва, са севернокорейско производство. Това твърди Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна. Севернокорейските амуниции държат руските позиции, категоричен е Коваленко, който говори пред The Wall Street Journal. Показателно е, че 30% от изстреляните от Руската федерация балистични ракети по цели в Украйна през 2024 година са севернокорейско производство.

Северна Корея е доставила на Русия над 5 000 000 артилерийски снаряда и няколко дузини ракети, включително над 100 ракети клас "Хвансон-11". По американски и южнокорейски данни, Пхенян е пратил на Москва над 20 000 контейнера с оръжие, главно 152-мм и 122-мм амуниции - сателитни снимки показват огромен трафик на влакове. За сравнение, ЕС за над година по чешката инициатива едва достигна до 1 000 000 155-мм снаряда за Украйна. "Севернокорейските снаряди може да са неточни, но обхватът им е впечатляващ", коментира украински източник: Кая Калас: ЕС изпълни обещанието си да достави на Украйна 1 млн. снаряда

