Атака с дронове: Руски влак дерайлира, пламнали са вагони с гориво (ВИДЕО)

Инцидентът е станал на гара Котлубан, която се намира на около 40 км северно от областния център Волгоград и на около 330 км източно от границата с Украйна.

In the Volgograd region in Russia, a freight train derailed and several tanks caught fire. Russia said that this was due to sabotage, while Ukrainian channels claim the train was attacked by UAVs. pic.twitter.com/dhWQMdTnUx