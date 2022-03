Авторката на Хари Потър отговори на Путин за "отхвърлянето"

"Днес те се опитват да зачеркнат една хилядолетна държава; говоря за прогресивната дискриминация на всичко, свързано с Русия", твърди Путин в телевизионно изказване, в което споменава руската музика и литература.

Путин сравни сегашната "култура на отричането" с нацисткото изгаряне на книги през 30-те години на миналия век и спомена друг по-нов пример - този с Джоан Роулинг.

Заяви още, че британската авторка е "низвергната", защото "не отговаря на вижданията за права на половете".

През 2020 г. Роулинг беше подложена на вълна от критики заради възгледите си по въпросите на транссексуалните. Тя заяви, че е обезпокоена от "новия транс-активизъм", който според нея "настоява да се подкопае правното определение за "пол" и да се замени със "самоопределение".

Авторката отговори на Путин, като сподели в социалните мрежи статия за Алексей Навални, опозиционен политик, осъден тази седмица на девет години затвор в Русия.

"Вероятно хората, които могат да критикуват културата на западното отричане, не са тези, които в момента убиват цивилни заради несъгласието с тях или затварят и тровят критиците си".

Съобщението и в Туитър се придружаваше с хаштага #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW