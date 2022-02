Баба, мама и аз – всички на оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Напрежението продължава да расте, тъй като Русия натрупа десетки хиляди войници по границата с Украйна въпреки дипломатическите усилия за предотвратяване на потенциално смъртоносен конфликт.

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K — Richard Engel (@RichardEngel) February 13, 2022

Reuters: Women in #Ukraine are training to fight against the Russian invasion. pic.twitter.com/zAIoLBc9gp — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) February 8, 2022

79-годишна баба дори участва в цивилна бойна подготовка в Мариупол, Източна Украйна, в неделя. Валентина Константиновска е била обучена как да използва автомат "Калашников" (АК-47). "Майка ти също би го направила", казва Константиновска пред западен журналист по време на упражнението.

"Уча се да стрелям, ако нещо се случи. Ще защитавам дома си, града си, децата си. Ще направя това, защото мисля, че съм готов за това. Не искам да загубя страната си, моя град", категорична е тя.

"Преминах това обучение, но вероятно няма да бъда редовен войник, защото тялото ми вече не ми служи толкова много. И оръжието е твърде тежко за мен", признава възрастната украинка.

This brave woman expresses her motivation for joining the Territorial Defense Battalion. #Ukraine #UkraineInvasion pic.twitter.com/vaNhJR49NB — Vitaliy Popov (@Vitaliy23404583) February 8, 2022

Константиновска е една от хилядите обикновени украинци, включително жени, деца и младежи, които преминават доброволна бойна подготовка, за да станат част от бъдещата национална гвардия на страната. Целта на отбранителните групи е да защитят украинската земя в случай на пълномащабна руска офанзива.

Членове на спецчастите на Украйна обучават жителите да сглобяват и разглобяват оръжия, да зареждат боеприпаси и да стрелят по цели.

Някои родители дори водят децата си на военното обучение в Донецка област. "Защо дойдохме със сина ми? Искаме да сме наясно с всичко и искам той да знае как да прави всичко", казва местната жителка Йелена Пидубна.

Civilians including children as young as 9 years old are training in Kyiv today amid #Ukraine #Russia tensions pic.twitter.com/eb3aCz7Tyd — Scootercaster (@ScooterCasterNY) February 13, 2022

На друга тренировка в Киев Мариана Жагло, 52-годишен специалист по маркетинг, споделя, че е готова да направи всичко необходимо, за да защити страната си. Майката на три деца е похарчила близо 3000 долара, за да се въоръжи с карабина "Зброяр З-15", каска и камуфлажна екипировка. "Като майка не искам децата ми да наследяват проблемите на Украйна или тези заплахи да се прехвърлят върху тях. По-добре е да се справя с това сега", казва Жагло пред The Times.

Избрала е карабината по съвет на войници и се е научила да борави с нея, посещавайки двуседмичен курс за снайперисти. 52-годишната украинка е добре оборудвана - разполага с камуфлаж за сняг, бронежилетка, торбички за патрони, ботуши и резервна униформа на британската армия. "Имам кисели краставички и консерви риба, пиле и шунка, скрити до кухненската маса, и много, много амуниции", казва Жагло.

"Ако се стигне до това, тогава ще се борим за Киев – ще се борим да защитим нашия град. Не виждам смисъл руснаците да започнат война и да оставят Киев. Ако битката започне, те ще дойдат тук. Киев е основна цел", добавя тя.

Политиците се опитват да избегнат въоръжен конфликт

Обучението идва в момент, когато западните лидери се опитват да успокоят ескалиращото напрежение в Украйна. Германският канцлер Олаф Шолц е в Киев за срещи с украинския президент Володимир Зеленски. Оттам обаче дойде интересна новина - че Шолц предлага "решение" за Донбас, без повече големи подробности. Украинските лидери призоваха населението да запази самообладание, въпреки очертаващият се военен конфликт.

These are very serious times in which I am visiting #Ukraine. It was very important to me here in Kiev to make it clear during my talks with President #Selensky: Germany stands closely alongside Ukraine and supports it on the European path! (1/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Британският премиер Борис Джонсън предупреди, че руско нахлуване в Украйна може да се осъществи в рамките на 48 часа, тъй като според него регионът навлиза в "много, много опасна и трудна ситуация". "Ние сме на ръба на пропаст, но все още има време президентът Путин да се оттегли", каза Джонсън и призова Русия да избегне "катастрофална" инвазия.

Външният министър Лиз Тръс, която председателстваше заседание на правителствения комитет за извънредни ситуации "Кобра", призова британците да напуснат Украйна, докато все още могат, поради риска от "неизбежна руска инвазия".

Русия обвини Обединеното кралство и САЩ в пропагандна кампания и настоя, че е готова да продължи преговорите. Кремъл обаче е категоричен, че Украйна трябва да се откаже от намеренията си за членство в НАТО, тъй като представляват заплаха за Русия.

Според американското разузнаване, руска инвазия може да започне още в сряда, 16 февруари.

