Там, където руснаците удариха пътнически влак: Нова атака с жертви в град Самар (ВИДЕО)

При руски ракетен удар по град Самар в украинската Днепропетровска област на 27 юни загинаха най-малко четирима души, а поне 17 бяха ранени, съобщи губернаторът Серхий Лисак. В изявление, публикувано в Telegram, той обяви, че повечето от ранените са настанени в болница. Трима от пострадалите са в тежко състояние, а останалите са получили средни наранявания. След удара е избухнал пожар, а службите за спешна помощ продължават да работят на мястото.

"Правим всичко възможно, за да помогнем на засегнатите", заяви Лисак.

Още: Да те убият, докато караш колело или качваш пациент в линейка: Руските дронове сеят смърт за украинци

Нападението идва само няколко дни след като Русия предприе едно от най-смъртоносните нападения в Днепропетровска област. На 24 юни ракети удариха множество места в регионалната столица Днипро и в областта, като убиха най-малко 21 души и раниха над 300 други.

Ударът засегна гражданска инфраструктура, общежитие, гимназия и пътнически влак, пътуващ от Одеса за Запорожие: Руска ракета порази украински пътнически влак (ВИДЕО).

В близкия град Самар също имаше убити цивилни - общо двама души, както и 14 ранени.

💥 Occupiers bomb Dnipropetrovsk region again — civilians killed in the city of Samary



At this time, three people are confirmed dead and 14 injured. The information is preliminary and will be updated. ⚠️



On Tuesday, Russian forces launched ballistic missile strikes on Dnipro… pic.twitter.com/SXe4RGegGG