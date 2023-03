Бахмут не пада: Ще стане ли Пригожин изкупителна жертва? (ВИДЕО)

От ISW напомнят поредицата от скандали между Пригожин и руското военно министерство, управлявано от Сергей Шойгу и Валерий Герасимов: Пригожин пак вдига аларма как Бахмут ще се изплъзне на руснаците (ВИДЕО). Основен акцент изглежда е, че на Пригожин вече му е отказана възможността да набира затворници за армията си – именно благодарение на тази възможност той събра около 40 000 души през миналата година. Но боевете в Бахмут изцедиха и обезкървиха ЧВК Вагнер – поредна податка има и в сутрешната сводка на украинския щаб, с данни за докарани жени-затворници от руските затвори, за да се включат в редиците на руската армия.

Изглежда руският олигарх надцени доверието, което Путин има към него и опита буквално да поеме ръководството на руската армия, смятат от ISW. Но руският диктатор още през октомври, 2022 година, напомни как срещу Екатерина Велика имало бунт от помислил се за "цар" човек – алюзия, вероятно насочена точно към Пригожин, предвид и факта, че Шойгу и Герасимов са лоялни на Путин от много години и основни фигури в структурата на режима му. Освен това, още в края на декември Путин имаше срещи с тях и то изглежда защото не беше уверен, че Пригожин може да изпълни обещаното – победа в Бахмут. Затова и от ISW вярват, че руският олигарх може да бъде използван като изкупителна жертва щом руската офанзива в Бахмут премине точката на кулминация.

(КАРТА) Що се отнася до военните действия, при Бахмут не се виждат особени промени в позициите. От север-североизток руснаците опитват да напредват, но засега не успяват да установят нови сигурни позиции по-навътре в Бахмут от досега направеното в източната част – има големи зони, където се водят активни бойни действия, без превес на някоя от страните.

(КАРТА) Руски военни блогъри заговориха как е превзето село Орехово-Васильовка, на 11 километра северозападно от Бахмут, но именно Евгений Пригожин обяви, че това не е вярно. Съответно, свързаният с него заради осигурено финансиране популярен руски телеграм канал "Рибар" говори в обзора си как била превзета "по-голямата част от Орехово-Васильовка". Украинският щаб пък посочва, че там е имало вражески артилерийски обстрел и не говори за пехотна атака – неуспешна или успешна. От юг няма никакви промени - само приказки от руснаците как "напълно приближили" път Т0504 Костянтиновка - Часов Яр - Бахмут, който е основна логистична линия.

Непрекъснато излизат и данни от двете страни за много жертви – например в края на миналата работна седмица говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати съобщи за 221 убити руски войници и над 300 ранени в степен да не могат да воюват при Бахмут само за ден. Руското военно министерство редовно публикува твърдения за убити по 100-200 украински войници дневно в различни направления: Зеленски: За по-малко от седмица руснаците са загубили над 1100 души в боевете за Бахмут (ВИДЕО)

After being hit by Ukrainian artillery, Russians looted their own comrades and left them behind. Not a single sense of humanity. pic.twitter.com/sg4zo9gALC