Пригожин пак вдига аларма как Бахмут ще се изплъзне на руснаците (ВИДЕО)

Руският олигарх говори единствено за своята частна армия като военното формирование, което всъщност действа единствено от руска страна при Бахмут.

По думите му в един от каналите му в Телеграм, украинското командване вече е подготвило и разположило няколко военни части, които да се намесят, ако ЧВК Вагнер "затворят" обръча откъм Бахмут и откъм западната част на града. Това са – части в Часов Яр (10 километра западно от Бахмут), в Костянтиновка (няколко километра югозападно от Часов Яр), 81-ва и 66-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северск (северно от Бахмут) и 67-ма бригада в Славянск.

"За да деболокират Бахмут, ВСУ трябва да хванат в сандвич ЧВК Вагнер. Ще стане така – ЧВК Вагнер ще са съдържанието на сандвича, а обкръжените от "вагнеровците" украински сили в Бахмут ще са основата. Чукам на всички врати, бия тревога с боеприпаси и подкрепления, а също и за да прикрием фланговете си. Когато целият свят се събере около вас, е необходимо някой да взаимодейства с вас. Затова чукаме на всяка врата. В момента съм изгонен – разхождам се на улицата", оплаква се Пригожин.

From Bakhmut.



"As you can see, we have great weather in the city of Bakhmut. But unfortunately, the city has been shelled since the morning, mostly mortars and artillery. They are trying to push through our flanks, but the State Border Service of Ukraine, together with its… https://t.co/mAB26mfrkX pic.twitter.com/mm8GpNPn0k