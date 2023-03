Руснаците забуксуваха при Бахмут, Захарова призна за вътрешни противоборства (ВИДЕО)

В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия се говори единствено за руски артилерийски обстрели по конкретни позиции главно от север и от юг на Бахмут – Васюковка, Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), Богдановка (5 километра север-северозапад от Бахмут), Григоровка, Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). В своя дневен обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" с неохота признава, че украинската армия "въпреки тежкото положение отбранява позициите си" и директно говори как при Хромово има "позиционен бой". Всъщност именно зоната на контрол на украинците при Хромово беше разширена и то към Богдановка, така че западният фронт на Бахмут остава изцяло под украински контрол и доставките за защитниците на града не са отрязани. А руското военно министерство в дневния си обзор отново не говори с конкретика по позиции, единствено какви артилерийски обстрели са извършили руските сили и предполагаемо какви щети са нанесли.

Two destroyed Russian IFVs. Beautifully burning pic.twitter.com/ZN0QCCUmPJ — Paul Jawin (@PaulJawin) March 11, 2023

Заслужава да се отбележи, че създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин беше заснет на 1,5 километра от административния център на Бахмут и че различни руски военни блогъри коментират предстояща украинска контраатака в Бахмут, където руските сили се намират на изток от река Бахмутка, а украинските – на запад, като постоянно се извършат операции "на вражеска територия" и от двете страни: Пригожин се изхвърли: Ще се кандидатирам за президент на Украйна (ВИДЕО)

Според говорителя на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати, през тази седмица боевете в Бахмут и покрайнините му са по-интензивни, отколкото през миналата – само за последните 24 часа е имало 23 пехотни сблъсъка. За втори пореден ден украинският щаб съобщава за над 1000 убити руски войници.

The results of a HIMARS attack on a Russian 2S1 Gvozdika SPG. pic.twitter.com/Q5MHwGvzrm — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2023

На този фон, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призна на специализиран форум за "практическите и технологични аспекти на информационната и психологическата война в модерните реалности", че Кремъл не може да предприеме "подхода на Сталин" - т.е. единно информационно бюро, контролиращо всичко в руското информационно пространство. Причината – в Кремъл има "различни елити", които гледат на темата по различен начин и се борят един с друг. Признанието е изключително показателно и в светлината на заявление на Пригожин, че след като приключела битката за Бахмут, той щял да трансформира частната си армия в "паралелна елитна военна организация на идеологически принцип".

По отношение на Авдеевка също се забелязва увеличение на интензивността на руските атаки, но не и на постигнатите резултати. Камянка (5 километра североизточно от Авдеевка), Северно (5 километра западно от Авдеевка), Първомайско, Невелско и Краснохоривка (в северозападните покрайнини на град Донецк) и Маринка (27 километра южно от Авдеевка) си остават непревземаеми за руснаците позиции.

При Угледар (Въгледар, Вухледар) няма нито една потвърдена руска пехотна атака, но за сметка на това има пореден видеозапис от войници от 155-та бригада на руските ВМС, които де факто признават тежкото си положение, криейки го зад смели думи – победите не можели да бъдат постигнати без "големи загуби". На този фон не спират да излизат видеа с руски военни, които се оплакват как са хвърлени да се бият на фронта, а уж трябвало да са в "териториалната отбрана".

"Dear Vladimir Vladimirovich! Can you please remove us from the battlefield?".



Another set of mobilized soldiers (face hidden because they are scared for retalliation) that appeal to the Russian military leadership. These appeals really look like duplicates, in terms of issues. pic.twitter.com/DSYAyCSCAk — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 11, 2023

Yet another group of mobilized Russians from Sverdlovsk oblast started to complain about the 'special operation'.



"We thought that we were territorial defense troops, but we were thrown into the fortified areas of Avdiivka without communication and without reconnaissance." pic.twitter.com/Xs5fujzy5B — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2023

В Луганска, Херсонска и Запорожка области няма някакви големи промени. Интересното е, че се появиха украински твърдения за украински напредък към Сватово – при Куземовка, и са заели позиции на 11 километра северозападно от Сватово. А в Южна Украйна продължават украинските удари по руски оръжейни депа и складове, като руснаците не спират да изграждат защитници съоръжения дълбоко на юг, край Токмак – само на 15 километра от Мелитопол.

44th artillery brigade at work. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/ohrG0Hm8d4 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 11, 2023

