Руски източници почнаха да си противоречат за Бахмут (ВИДЕО)

Особено забавен е днешният обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от основателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Каналът пише, че руските сили контролират "над 80% от града", както и че "украинското командване продължава безсмислената съпротива, праща на смърт нови и нови части". И малко по-надолу казва: "В центъра на Бахмут и в южната част има интензивни улични боеве. Въпреки някои успехи на руските сили, украинската армия удържа устойчива линия на отбрана в тези части на града". Точно тази информация – че при жп гарата "Бахмут-2" украинците държат фронта, споделя и украинският телеграм канал "Говори снайперист +". Според неговата информация, руснаците са изтласкани отвъд жп линията, но не спират да опитват да атакуват.

Още по-забавно става с обзора на руския пропагандист Семьон Пегов. Докато "Рибар" твърди, че в центъра и в южната част на Бахмут украинците държат, Пегов посочва, че само на юг имало "лек напредък". Той добавя, че руска пехотна атака към Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут, важна точка за път Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут) се е провалила – точно както информира в сутрешната си сводка украинският щаб. Пегов пише и, че опитите за атака на Хромово (2 километра западно от Бахмут, оттам минава Пътят на живота) са "неубедителни".

Интересен фрагмент от битката за Бахмут е взривяването на местния Дом на културата. Не е ясно дали е направено, защото вътре са влезли много руснаци или по други тактически съображения: ВИДЕО: Избиват ЧВК Вагнер в Бахмут с "отвратителна тактика" - оплаквания на руски пропагандист

Footage confirming this claim. Thanks to @Majakovsk73 for geolocating. pic.twitter.com/aDfpwkyO9y