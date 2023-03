Белгия призна Гладомора за геноцид на украинския народ

Приетият текст осъжда отношението на Русия към престъплението, извършено от комунистите в началото на 30-те години на миналия век. По-конкретно в него се казва, че съвременният руски режим се опитва да манипулира историческата памет, за да осигури собственото си оцеляване.

ОЩЕ: Зеленски благодари на България за признаването на Гладомора за геноцид

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари в Twitter на Белгия от името на всички украинци. „Историческо гласуване в Белгийската камара на представителите: още една държава призна Гладомора от 1932-1933 г. за геноцид на украинския народ. Благодаря на Белгия за това важно за всеки украинец решение, за тази дълбоко символична стъпка днес“, написа той.

A historic voting in 🇧🇪 House of Representatives: one more state recognized the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people! I’m thankful to Belgium for this important decision for every Ukrainian, for this deeply symbolic step today!